Der Shutdown von Teilen der US-Regierung überschattet den ersten Tag des neuen Kongresses. Nach einigen Formalien wird es im Repräsentantenhaus gleich um den Haushaltsstreit gehen. Die Demokraten haben jetzt die Mehrheit - und wollen ein Gesetz einreichen, dass die Regierung wieder zum Laufen bringt. Die Demokratin Nancy Pelosi sagte: "Der Entwurf wird auf Ideen basieren, die der republikanische Senat bereits beschlossen hat. Wir haben ihre Entwürfe genommen, sie nicht verändert oder erweitert, sondern bleiben bei dem, was der Senat bereits getan hat."

Trump will fünf Millarden Dollar für den Mauerbau

Das klingt nach Kompromiss, ist aber keiner - denn in diesem Entwurf fehlen die fünf Milliarden Dollar, die Präsident Trump für seine Mauer haben will. Gestern scheiterte ein Verhandlungsversuch beider Seiten im Weißen Haus. Trump hatte zwar mal gesagt, er würde die Verantwortung für einen Shutdown übernehmen, wenn es um die Mauer geht. Jetzt gab er aber wieder den Demokraten die Schuld:



"Wir sind im Shutdown, weil die Demokraten zum Jahr 2020 schauen. Sie denken, sie werden die Wahl nicht gewinnen. Sie sehen das als Wahlkampf-Thema. Ich denke nicht über die Politik nach, ich denke über 'richtig' oder 'falsch' nach."



Das Problem: Grundsätzlich sind alle der Meinung, dass etwas für die Grenzsicherheit getan werden muss. Die Frage ist nur, was und wie viel es kosten darf. Trump hat die Grenzmauer zu einem zentralen Wahlkampf-Thema gemacht. Darum der republikanische Senator Lindsey Graham bei Fox News: Wenn Trump jetzt nachgebe, sei dass das Ende von ihm in diesem Jahr als wirkungsvoller Präsident, vielleicht sogar das Ende seiner Präsidentschaft.

Einen Deal suchen und den Shutdown beenden

Graham gilt als Unterstützer des Präsidenten - im Gegensatz zum Republikaner Mitt Romney, der als neuer Senator sein Amt antritt. Er forderte bei CNN einen Kompromiss:

"Wenn der Präsident fünf Milliarden Dollar bekommt, um eine Mauer zu bauen, würde das wie ein großer Gewinn für die Republikaner aussehen und eine große Niederlage für die Demokraten. Es wird schwer sein, dafür demokratische Stimmen zu bekommen. Wir brauchen einen Deal, in dem Demokraten und Republikaner etwas bekommen."



Der Vorschlag der Demokraten: Lasst uns einen Deal suchen - aber erst mal den teilweisen Shutdown beenden. Der Demokrat Steny Hoyer sagte: "Wir sollten die Regierung nicht schließen, während wir diskutieren. Vernünftige Leute können diskutieren, wie die Grenze am besten gesichert werden kann, ohne 800.000 Leute in Geiselhaft zu nehmen - und Millionen, die auf das Funktionieren der Regierung angewiesen sind."

Mauer ja oder nein?

Klar ist aber: Präsident Trump hält den Shutdown für den nötigen Hebel, um Geld für die Mauer zu bekommen. Aus Sicht seiner Republikaner müssen sich die Demokraten bewegen. Sie werfen ihnen vor, den Konflikt zu nutzen, um die eigenen Reihen zu schließen. Nancy Pelosi will sich heute nämlich zur Sprecherin des Repräsentantenhauses wählen lassen, was nicht alle Mitglieder ihrer demokratischen Fraktion gut finden. Ihr republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy sagte darum:

"Das kann schnell beigelegt werden. Ich hoffe, wenn über den Sprecher-Posten abgestimmt wurde, dass sie dann einen Kompromiss finden, die Regierung öffnen und die Grenze sichern."

Die Frage aber bleibt: Mauer ja oder nein? Jeder Kompromiss sieht da wie ein Nachgeben aus.