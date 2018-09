Das US-Repräsentantenhaus hat ein Ausgabengesetz gebilligt und damit erneut einen drohenden Regierungsstillstand vorerst abgewendet.

Die Abgeordneten verabschiedeten das Gesetz gestern abend in Washington. In der vergangenen Woche hatte ihm bereits der Senat zugestimmt. Es umfasst 854 Milliarden Dollar und stellt sicher, dass Regierung, Verwaltung und die Armee bis zum 7. Dezember finanziert sind.



Nötig ist noch die Unterzeichnung durch Präsident Trump, der dies bereits zugesagt hat. Im Januar und im Februar war es zwischenzeitlich zu sogenannten "Shutdowns" gekommen, da sich Republikaner und Demokraten zunächst nicht auf eine Übergangsfinanzierung hatten einigen können. Hauptstreitpunkt im aktuellen Haushaltskonflikt ist die Finanzierung der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko, die von den oppositionellen Demokraten abgelehnt wird.