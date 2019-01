Führende Politiker der US-Demokraten werfen Präsident Trump vor, im Haushaltsstreit nicht auf Fakten, sondern auf Furcht und Desinformation zu setzen.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, und der Fraktionsführer im Senat, Schumer, äußerten sich nach einer Rede Trumps. Schumer sagte, das Symbol der Vereinigten Staaten sollte die Freiheitsstatue sein - und nicht eine zehn Meter hohe Mauer. Damit bezog er sich darauf, dass Trump rund 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko fordert. Wegen des Streits steht ein Teil der Regierungsarbeit seit mehr als zwei Wochen still.



Trump hatte in seiner Rede von einer "wachsenden humanitären und Sicherheitskrise" an der Grenze gesprochen. Von Mexiko aus kämen Drogen, illegale Waffen sowie sexuelle und andere Gewalt ins Land. Pelosi und Schumer warfen dem Präsidenten vor, mit einer Blockadehaltung das amerikanische Volk in Geiselhaft zu nehmen.



Die New York Times hat die Reden beider Seiten im Wortlaut dokumentiert und zudem - wie schon in früheren Fällen - die Rede des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Die Washington Post dagegen veröffentlichte einen Kommentar des konservativen Kolumnisten Marc Thiessen, den die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, auf ihrem Twitter-Account verbreitete, Zitat: "Für normale Amerikaner im Landesinnern, die nicht vom Trump-Hass imprägniert sind, muss der Präsident wie der Erwachsene im Raum gewirkt haben."