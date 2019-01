Im US-amerikanischen Haushaltsstreit gibt es weiterhin keine Lösung. Ein Treffen von Präsident Trump mit den Spitzen des Kongresses ging ohne Fortschritte zu Ende. Damit geht der sogenannte "Shutdown" weiter, der weitgehend zu einem Regierungsstillstand und zu geschlossenen Behörden führt.

Hunderttausende Regierungsangestellte erhalten deshalb kein Gehalt. Für den morgigen Freitag hat Trump zu weiteren Beratungen ins Weiße Haus eingeladen. Der Republikaner McCarthy sagte, er hoffe, dass dann eine Annäherung erzielt werden könne.



Hintergrund ist der Streit um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Dafür will Trump fünf Milliarden Dollar in den Etat einstellen. Die Demokraten lehnen das ab. Sie wollen heute ein Haushaltsgesetz ins Repräsentantenhaus einbringen, mit dem die meisten Regierungsstellen wieder öffnen könnten. Die Regierung in Washington weist den Entwurf zurück. Im Repräsentantenhaus haben ab heute die Demokraten die Mehrheit, im Senat dominieren weiter die Republikaner.