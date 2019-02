In den USA könnte es bald wieder zu einer Haushaltssperre kommen.

Präsident Trumps Stabschef Mulvaney sagte mit Blick auf festgefahrene Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten, er könne einen erneuten Stillstand von Teilen der Regierung nicht ausschließen. Erst Ende Januar hatte Trump einen so genannten Shutdown für eine Übergangszeit von drei Wochen aufgehoben, um beiden Parteien die Möglichkeit für weitere Verhandlungen über ein Haushaltsgesetz zu geben. Diese Frist endet am Freitag. Nach Angaben von Unterhändlern machen die Verhandlungen bisher keine Fortschritte. Trump verlangt, dass im Haushalt Mittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko bereitgestellt werden. Die Demokraten lehnen das ab.