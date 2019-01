Im Streit um den Haushalt und die Grenzmauer zu Mexiko hat US-Präsident Trump eine Sitzung mit den oppositionellen Demokraten abrupt abgebrochen. Trump schrieb auf Twitter, das Gespräch mit den Oppositionschefs in Repräsentantenhaus und Senat, Pelosi und Schumer, sei Zeitverschwendung gewesen.

Damit ist im Haushaltsstreit kein Ende abzusehen und es bleibt beim seit mehr als zweieinhalb Wochen andauernden teilweisen Regierungsstillstand. Zuvor hatte Trump in einer Fernsehansprache versucht, den Druck auf die Demokraten zu erhöhen, ihm die geforderte Summe von 5,7 Milliarden Dollar für den Mauerbau zu gewähren.



Er sprach von einer wachsenden humanitären Krise und einer Sicherheitskrise an der Südgrenze der USA. Dafür seien die Demokraten verantwortlich. Diese halten die Mauer für ineffektiv und bestreiten, dass es eine Sicherheitskrise gibt.



Mexikos Präsident López Obrador will sich nicht in den Grenzmauer-Streit in den USA einmischen. Es handele sich um eine nationale Angelegenheit der Vereinigten Staaten, sagte López Obrador in Mexiko-Stadt.