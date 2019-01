Im Streit um den US-Haushalt hat Präsident Trump nach Angaben der oppositionellen Demokraten damit gedroht, den Regierungsstillstand notfalls Jahre andauern zu lassen. Er soll das bei einem weiteren erfolglosen Spitzentreffen von Demokraten und Republikanern im Weißen Haus gesagt haben.

Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Schumer, sagte nach dem Gespräch im Weißen Haus, Trump habe mit einer Haushaltssperre in nie dagewesener Länge gedroht. Der Präsident habe gesagt, er würde die Regierung über eine sehr lange Zeit geschlossen halten, Monate oder sogar Jahre. Er glaube nicht, dass es so komme, aber er sei vorbereitet.



Bei dem Streit geht es um Trumps Forderung nach fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten, die im neuen Repräsentantenhaus die Mehrheit der Abgeordneten stellen, lehnen das kategorisch ab. Trump warb nach dem Treffen erneut für den Bau der Mauer. Es gehe um die nationale Sicherheit. Das Gespräch mit Schumer und der neuen Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Pelosi, nannte der Präsident "produktiv". Beide Seiten wollten, dass der Regierungsstillstand beendet werde.

Pelosi: "längliche und manchmal kontroverse Diskussion"

Pelosi beschrieb das Gespräch mit Trump dagegen als "länglich und manchmal kontrovers". Man sei sich aber einig gewesen, dass man die Gespräche fortführe. Der Streit um die Mauer könne nicht gelöst werden, bevor der teilweise Regierungsstillstand nicht beendet werde. Man habe bei dem Treffen aber dahingehend Fortschritte erzielt, dass es ein besseres Verständnis für die jeweils andere Position gebe und dass einige Möglichkeiten ausgeschlossen worden seien.



Der sogenannte "Shutdown" geht nun in die dritte Woche. Hunderttausende Regierungsbedienstete sind im Zwangsurlaub oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.