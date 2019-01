Der amerikanische Politikberater Denison hält einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit für durchaus möglich.

Wenn Präsident Trump bereit sei, "Kreide zu fressen", könne es eine für ihn gesichtswahrende Einigung mit den Demokraten geben, sagte Denison im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Frage sei, ob Trump lernfähig und kompromissbereit sei. Am Ende werde er sich mit der politischen Realität auseinandersetzen müssen. Die demokratische Partei könne großen Druck ausüben, ergänzte der Direktor des Zentrums Transatlantic Networks. Aufgrund der neuen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus sei sie in der Lage, Trump zu zeigen, dass er im Haushaltsstreit isoliert sei.



Denison betonte, Trump sei so schwach wie kein anderer Präsident in den vergangenen 100 Jahren. Er werde von allen Seiten angegriffen, alle seine Organisationen würden untersucht, die Republikaner im Senat hätten große Zweifel und im Repräsentantenhaus hätten nun die Demokraten die Mehrheit. Deshalb sei er "ein schwacher Präsident, auf jeden Fall".

Spitzentreffen bringt keinen Durchbruch

Die Haushaltssperre, "Shutdown" genannt, trat vor fast zwei Wochen in Kraft. Hunderttausende Regierungsangestellte erhalten deshalb kein Gehalt. Ein Treffen von Trump mit den Spitzen des Kongresses ging gestern Abend in Washington ohne Fortschritte zu Ende. Damit bleiben viele Behörden weiter geschlossen. Für morgen hat Trump zu weiteren Beratungen ins Weiße Haus eingeladen.



Hintergrund ist der Streit um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Dafür will Trump fünf Milliarden Dollar in den Etat einstellen. Die Demokraten lehnen das ab. Sie wollen heute ein Haushaltsgesetz ins Repräsentantenhaus einbringen, mit dem die meisten Regierungsstellen wieder öffnen könnten. Die Regierung in Washington weist den Entwurf zurück. Im Repräsentantenhaus haben ab heute die Demokraten die Mehrheit, im Senat dominieren weiter die Republikaner.