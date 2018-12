US-Präsident Trump beharrt im Haushaltsstreit mit den oppositionellen Demokraten auf einer Grenzmauer zu Mexiko.

Trump erklärte in Washington, er könne nicht sagen, wann der Regierungsstillstand vorbei sein werde. Die Behörden würden erst dann wieder arbeiten, wenn im neuen Etat die geforderten fünf Milliarden Dollar für den Bau der Mauer eingeplant seien. Die Demokraten lehnen das Projekt ab. Trump weigert sich deshalb, das Gesetz für den Etat zu unterzeichnen. In der Folge trat am Wochenende eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft, und es kam zum sogenannten "government shutdown". Das bedeutet, dass viele Regierungsbehörden nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Bedienstete werden in Zwangsurlaub geschickt oder sind ohne Gehalt tätig.