US-Präsident Trump hat den Demokraten einen Vorschlag zur Beilegung des Haushaltsstreits gemacht. Trump sagte am Abend in Washington, er sei bereit, den sogenannten "Dreamern" ein Aufenthaltsrecht von drei Jahren anzubieten. In dieser Zeit seien sie vor einer Abschiebung geschützt.

Bei den "Dreamern" handelt es sich um Migranten, die als Kinder illegal in die USA gekommen sind. Gleiches gelte für Migranten mit einem vorübergehenden Aufenthaltstitel, so Trump. Im Gegenzug bestehe er auf seiner Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzbarriere. Diese könne entweder eine Mauer oder ein hoher Zaun sein. Trump appellierte an die Verantwortlichen in Washington, von ihren Extrempositionen abzurücken und auf den Kompromiss einzugehen.



Der Vorschlag des US-Präsidenten traf bei den Demokraten bereits auf Ablehnung. Die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Pelosi, erklärte, es handele sich um eine Ansammlung von bereits abgelehnten Vorstößen, von denen jeder inakzetabel sei.