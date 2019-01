US-Präsident Trump hat noch einmal eindringlich für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben - zur besten Sendezeit in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Trump führte mehrere angebliche Gräueltaten durch illegale Einwanderer auf, um seiner Position Nachdruck zu verleihen. Die oppositionellen Demokraten wiesen die Forderung des Präsidenten erneut zurück: Die Mauer sei uneffektiv und viel zu teuer.

Trump sagte im Oval Office des Weißen Hauses, es gebe an der US-Südgrenze zunehmend eine Sicherheitskrise. Über die südliche Grenze kämen Drogen, illegale Waffen sowie sexuelle und andere Gewalt. Er wolle das Leiden der US-Bürger beenden, betonte er. Doch die oppositionellen Demokraten weigerten sich, ihm hierfür die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Demokraten: "Trump macht Amerikaner zu Geiseln seines Mauerprojekts"

Die Sprecher der Demokraten in Repräsentantenhaus und Senat, Pelosi und Schumer, wiesen Trumps neuen Vorstoß zurück. Zwar wolle auch ihre Partei mehr öffentliche Sicherheit. Doch sei die von Trump verlangte Mauer uneffektiv und viel zu teuer. Die beiden kritisierten die Weigerung des Präsidenten, das nötige Haushaltsgesetz zu unterzeichnen und dadurch einen Regierungsstillstand in Kauf zu nehmen. Trump mache damit Millionen Amerikaner zu Geiseln seines Mauerprojekts. Der sogenannte "Shutdown" dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte Schumer.