Solche Informationen seien Teil einer psychologischen Kriegsführung. Dass der ukrainische Präsident Selenskyi die Angriffsgefahr kategorisch zurückweist, erklärte der Außenpolitikexperte der Münchner Bundeswehr-Universität mit der schlechten wirtschaftlichen Lage der Ukraine. Selenskyi habe auch die ökonomische und politische Situation im Auge und wolle da womöglich mehr Ruhe reinbringen.

Münchner Sicherheitskonferenz ohne Russland

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Ischinger, will Russland doch noch zu einer Teilnahme an dem Treffen bewegen. Man werde alles versuchen, um einen autorisierten russischen Sprecher nach München zu bekommen, sagte Ischinger in Berlin. Vorwürfe aus Moskau, die Konferenz sei zu einem anti-russischen Forum degeneriert, wies er zurück. Russische Vertreter könnten in München dieselbe Bühne haben wie etwa US-Vertreter. Er hoffe, dass man am Wochenende nicht nur über sondern auch mit Russland sprechen könne, betonte Ischinger.

An der am Freitag beginnenden Tagung werden nach Angaben der Organisatoren 35 Staats- und Regierungschefs, rund hundert Ministerinnen und Minister sowie die Spitzen von UNO, Nato und EU teilnehmen. Eröffnet wird das dreitägige Treffen von UNO-Generalsekretär Guterres. Ihre Teilnahme angekündigt haben auch Bundeskanzler Scholz und US-Vizepräsidentin Harris.

