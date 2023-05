US-Analysten haben sich zur Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus geäußert. (Deutschlandfunk )

In einer Analyse des Instituts heißt es, es sei weiterhin extrem unwahrscheinlich, dass Kremlchef Putin in der Ukraine oder anderswo Nuklearwaffen einsetze. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte gestern nach einem Gespräch mit Putin erklärt, dass Russland mit der angekündigten Stationierung von Atomwaffen in seinem Land begonnen habe.

Das "Institute for the Study of War" betont, man schätze die Bedrohungslage auch darum nicht als erhöht ein, weil Russland schon jetzt mit seinen Nuklearwaffen Ziele überall erreichen könne. Die US-Experten sehen die Stationierung vor allem als Schritt Moskaus, seinen Einfluss in Belarus weiter auszubauen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.