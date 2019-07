US-Präsident Trump hat die jüngste Kritik an den Zuständen in den amerikanischen Internierungslagern für Migranten zurückgewiesen.

Trump schrieb per Twitter, viele der illegal Eingereisten lebten in den Lagern besser als dort, wo sie hergekommen seien. Wenn Migranten unglücklich über ihre Unterbringung seien, hätten sie nicht in die USA kommen sollen. Der Präsident fügte hinzu, die amerikanischen Grenzschützer seien keine Ärzte oder Krankenschwestern.



Die interne Aufsichtsbehörde des US-Heimatschutzministeriums hatte zuvor ein verheerendes Bild von den Lagern gezeichnet. Sie seien gefährlich und überfüllt, und es herrschten dort unhaltbare hygienische Zustände.