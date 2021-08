Mit der Befragung möglicher Geschworener hat in New York der Prozess gegen den Popstar R. Kelly begonnen.

In den kommenden Tagen sollen an dem Gericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn zwölf Juroren und sechs Ersatzjuroren gefunden werden, bevor das Verfahren am 18. August mit den Auftaktplädoyers richtig startet. Kelly muss sich laut Anklageschrift unter anderem wegen Erpressung und sexueller Ausbeutung Minderjähriger verantworten. Gemeinsam mit Angestellten soll er jahrelang Mädchen und Frauen zum Sex gezwungen haben. Der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 inhaftierte Musiker hat alle Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.