Der Tod des Milliardärs Epstein in den USA hat Konsequenzen.

Das US-Justizministerium hat den zuständigen Gefängnisdirektor vom Dienst suspendiert. Er werde für die Dauer der Ermittlungen zu Epsteins Todesumständen versetzt, teilte eine Ministeriumssprecherin in Washington mit.



Epstein war am Samstag tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Nach Angaben des Justizministeriums beging er Suizid. Der 66-Jährige soll jahrelang junge Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht. Der US-Milliardär Epstein stand in engem Kontakt zu zahlreichen Politikern und Prominenten in den USA.