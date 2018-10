Der Oberste Gerichtshof des US-Bundesstaats Washington hat die Anwendung der Todesstrafe für verfassungswidrig erklärt.

Zur Begründung hieß es, die Höchststrafe werde in dem Bundesstaat in willkürlicher und rassistisch diskriminierender Weise verhängt. Dies widerspreche dem Fairnessgebot der Verfassung. Alle Todesurteile würden mit dem heutigen Urteil deshalb in lebenslängliche Freiheitsstrafen umgewandelt, erklärten die Richter.



Die Vollstreckung der Todesstrafe war im Staat Washington bereits seit einigen Jahren ausgesetzt.