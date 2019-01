In den USA ist zum ersten Mal in diesem Jahr ein Todesurteil gegen einen Häftling vollstreckt worden.

Justizvollzugsbeamte richteten einen 61-jährigen Mann in einem Gefängnis in Huntsville im US-Bundesstaat Texas per Giftspritze hin. Der Mann war wegen der Ermordung eines Polizisten 1989 zum Tode verurteilt worden.



In den USA sind im vergangenen Jahr 25 Menschen hingerichtet worden, 13 von ihnen in Texas.