Ein Bundesgericht hat die Verkündung des Strafmaßes gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Flynn, verschoben.

Der zuständige Bundesrichter deutete an, dass er sich über eine Empfehlung von FBI-Sonderermittler Muller hinwegsetzen könnte. Dieser hatte empfohlen, auf eine Haftstrafe zu verzichten. Der Richter kritisierte Flynn ungewöhnlich hart. Es sei durchaus vertretbar zu sagen, dass dieser sein "Land verkauft" habe, betonte er in Washington. Flynns Anwälte nahmen die Verschiebung an. So könne ihr Mandant weiterhin seine Zusammenarbeit mit den Ermittlern unter Beweis stellen. - Flynn ist einer der wichtigsten Zeugen in der Russland-Affäre von Präsident Trump. Er hat sich bereits der Falschaussage schuldig bekannt und zugegeben, über Gespräche mit dem damaligen russischen Botschafter in den USA nur Wochen vor Trumps Amtsübernahme die Unwahrheit gesagt hatte. Die Ermittler erhoffen sich noch weitere Erkenntnisse.