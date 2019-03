US-Sonderermittler Mueller hat keine Verschwörung des Wahlkampfteams des heutigen Präsidenten Trump mit Russland festgestellt. Das geht aus einem Schreiben des Justizministeriums hervor, mit dem der Kongress über die wesentlichen Inhalte des Berichts von Mueller informiert wurde.

Darin heißt es, Vertreter Russlands hätten mehrmals versucht, die Präsidentschaftswahl von 2016 zu beeinflussen und Trumps Team Unterstützung angeboten. Eine Zusammenarbeit oder Verschwörung sei aber nicht festgestellt worden.



In der Frage der möglichen Justizbehinderung, die dem heutigen Präsidenten vorgeworfen wurde, komme der Bericht zu keinem eindeutigen Schluss, heißt es weiter. Aus Sicht des Justizministeriums gebe es auch dafür jedoch keine ausreichenden Belege.



Der Vorsitzende des Justizausschusses, Nadler, betonte, der Mueller-Bericht überführe Trump zwar nicht, aber er entlaste ihn ausdrücklich auch nicht. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, erklärte, damit seien alle Vorwürfe gegen den Präsidenten vollständig entkräftet. Die oppositionellen Demokraten sprachen dagegen von besorgniserregenden Unstimmigkeiten und wollen nun Justizminister Barr vorladen, damit er seine Entscheidung erläutert.



Der Sonderermittler Mueller hatte seinen Bericht am Freitag an das Ministerium übergeben. Im Zuge seiner zweijährigen Nachforschungen wurden 34 Anklagen erhoben.