Der Online-Kartendienst Google Maps will seinen App-Nutzern künftig die emissionsärmsten Routen anzeigen.

Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Algorithmus dann Faktoren wie etwa die Verkehrslage sowie Steigungen einrechnen. So soll Autofahrern standartmäßig der Weg mit den geringsten CO2-Emissionen vorschlagen werden - wenn dieser ungefähr die gleiche Zeit in Anspruch nimmt wie die schnellste Strecke. Diese zeigt der Dienst bisher als erste Wahl an. Falls die emissionsärmste Route deutlich länger dauert, sollen den Nutzern mehrere Wege mit den dazugehörigen Emissionswerten zur Wahl gestellt werden.



Laut einem Google-Sprecher lassen sich für etwa die Hälfte der Strecken emissionsärmere Wege fast ohne Zeiteinbußen finden. Die Funktion soll im Laufe des Jahres in den USA freigeschaltet werden und später in weiteren Ländern verfügbar sein.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.