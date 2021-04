Bundeskanzlerin Merkel hat die Zusage der US-Regierung für eine effektivere Klimapolitik begrüßt.

Dies sei ein wichtiger nationaler Beitrag und ein Zeichen für die ganze Weltgemeinschaft, sagte Merkel beim virtuellen Klimagipfel, zu dem US-Präsident Biden 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen hatte. Sie sei sehr froh, so Merkel, dass die USA wieder zurück seien in der Klimapolitik.



Biden hatte angekündgt, die USA würden ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Er verwies auf die moralische Verpflichtung der wirtschaftlich stärksten Länder, im Kampf gegen die Erderwärmung voranzugehen.

