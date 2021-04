US-Präsident Biden hat die Weltgemeinschaft zu ehrgeizigeren Klimazielen aufgerufen.

Biden betonte zum Auftakt eines virtuellen Klimagipfels, die wirtschaftlich stärksten Staaten müssten im Kampf gegen die Erderwärmung vorangehen. Er verwies auf ihre moralische und wirtschaftliche Verpflichtung. Biden kündigte zugleich an, die USA würden ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Gestern hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament auf ein verbindliches europäisches Klimaschutzgesetz geeinigt, das eine CO2-Reduzierung bis 2030 um mindestens 55 Prozent vorsieht.



Rund 40 Staats- und Regierungschefs nehmen auf Einladung Bidens an dem Klima-Gipfel teil.



Der Klimaforscher Bertram vom Potsdam-Institut sagte im Deutschlandfunk, global reichten die Ziele bis 2030 nicht. Er forderte die Staaten auf, ihre Finanzierungszusagen für den Klimaschutz in ärmeren Ländern zu erhöhen und Einfluss auf Banken zu nehmen, damit diese auf Kreditzusagen für Kohleprojekte verzichteten.

