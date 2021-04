US-Präsident Biden hat die Weltgemeinschaft zu ehrgeizigeren Klimazielen aufgerufen.

Biden betonte zum Auftakt eines virtuellen Klimagipfels, zudem die USA 40 Staats- und Regierungschefs geladen haben, die wirtschaftlich stärksten Staaten müssten im Kampf gegen die Erderwärmung vorangehen. Er verwies auf ihre moralische und wirtschaftliche Verpflichtung. Biden kündigte zugleich an, die USA würden ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. UNO-Generalsekretär Guterres betonte, nötig sei eine globale Koalition für Treibhausgas-Neutralität bis Mitte des Jahrhunderts. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen forderte einen weltweiten Kraftakt.



Südafrikas Präsident Ramaphosa warnte, ein ungebremster Klimawandel habe das Potenzial, Entwicklungsfortschritte vieler Länder auf dem Kontinent zunichte zu machen und Millionen Menschen weiter in die Armut zu drücken. Die Industrieländer müssten sich ihrer Verantwortung stellen.

