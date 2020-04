Die US-Regierung will die unter Präsident Obama erlassenen Emissionsstandards für Personenkraftwagen lockern.

Die Umweltbehörde EPA und das Verkehrsministerium stellten in Washington neue Bestimmungen für Autos der Baujahre 2021 bis 2026 vor. Demnach sollen die Emissions- und Verbrauchsstandards pro Jahr nicht mehr um fünf Prozent verschärft werden, sondern nur noch um 1,5 Prozent. Präsident Trump schrieb auf Twitter, der Durchschnittspreis eines Autos werde dadurch um mehr als 3.500 Euro sinken.



Sein Vorgänger Obama übte öffentlich Kritik an dem Vorgehen. Er schrieb auf Twitter, man könne es sich nicht leisten, den Klimawandel weiter zu leugnen. Nach einem Bericht der "New York Times" sollen auch große Autohersteller davor gewarnt haben, die Emissionsstandards zu weit abzusenken. Sie befürchten, dass durch jahrelange Gerichtsverfahren ihre Planungssicherheit verloren gehen könnte.