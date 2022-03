Blick auf das Kapitol, Sitz des US-Kongresses, in Washington (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Das Repräsentantenhaus könne schon heute über die vereinbarte Summe von 13,6 Milliarden Dollar abstimmen, hieß es. Der Senat könnte am Wochenende folgen.

Präsident Biden hatte in der vergangenen Woche zehn Milliarden Dollar für Militär-, Wirtschafts- und humanitäre Hilfen beantragt. Dank der Unterstützung aus beiden Parteien wurde der Betrag angehoben. Allein vier Milliarden Dollar sollen der Ukraine und benachbarten Ländern bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise helfen. Weitere 6,7 Milliarden sind für die Entsendung von US-Truppen in die Region und die Lieferung amerikanischer Militärgüter an die Ukraine und die Verbündeten bestimmt.

