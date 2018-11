Der US-Kongress hat den früheren FBI-Direktor Comey vorgeladen.

Der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses, Goodlatte, will ihn zu den FBI-Ermittlungen während des US-Wahlkampfes befragen. Damals hatte die Bundespolizei die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Clinton, in einer E-Mail-Affäre entlastet. Der jetzige US-Präsident Trump hatte Comey deswegen wiederholt politische Voreingenommenheit vorgeworfen. Der frühere FBI-Direktor erklärte sich bereit, vor dem Justizausschuss auszusagen, aber nur öffentlich. Auch die ehemalige Justizministerin Lynch soll in dieser Angelegenheit von dem Gremium befragt werden.