Der US-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Mueller, wird Mitte Juli vor dem Kongress aussagen. Mueller wird sich auf Vorladung am 17. Juli im Justiz- sowie im Geheimdienstausschuss zu seinem Bericht über die mutmaßliche russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 befragen lassen. Das teilten die Demokraten Nadler und Schiff in Washington mit.

Die Anhörungen vor den beiden Ausschüssen werden demnach öffentlich sein.

Mueller hatte bei seinen fast zweijährigen Ermittlungen zwar keine Belege für illegale Geheimabsprachen des Wahlkampfteams von Präsident Trump mit Russland gefunden; vom Verdacht strafbarer Justizbehinderung entlastete er Trump jedoch ausdrücklich nicht. Dieser hatte die Vorwürfe in der Russland-Affäre wiederholt zurückgewiesen.