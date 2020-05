Der US-Kongress hat Sanktionen gegen China wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren beschlossen.

Das Repräsentantenhaus in Washington nahm einen entsprechenden Gesetzesentwurf bei nur einer Gegenstimme an. Der Senat hatte sich bereits zuvor für die Maßnahmen ausgesprochen. US-Präsident Trump muss das Gesetz nun noch unterzeichnen, damit es in Kraft tritt.



Nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen sind in der nordchinesischen Provinz Xinjiang mehr als eine Million Uiguren und andere Muslime in Haftlagern eingesperrt. Das US-Gesetz sieht nun gezielte Strafmaßnahmen gegen chinesische Regierungsmitglieder und Behördenmitarbeiter vor, die für dieses Vorgehen verantwortlich sind.