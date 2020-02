Im US-Kongress haben die Schlussplädoyers im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump begonnen.

Daran schließt sich eine Debatte an. Am Mittwoch findet im Senat die entscheidende Abstimmung statt. Wegen der republikanischen Mehrheit in der Kammer wird mit einem Freispruch Trumps gerechnet. Die Demokraten werfen dem Präsidenten Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses vor. Trump soll Druck auf die Ukraine ausgeübt haben, Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Biden einzuleiten - einem der aussichtsreichsten Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur gegen ihn in diesem Jahr.