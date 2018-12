In den USA tritt eine Haushaltssperre für mehrere Ministerien und Behörden in Kraft getreten.

Der sogenannte Government Shutdown ist die Folge davon, dass es dem Kongress bis zum Ablauf der Frist um Mitternacht Ortszeit nicht gelungen ist, ein Gesetz für einen Übergangshaushalt zu verabschieden. Die Abgeordneten der Demokratischen und der Republikanischen Partei wollen nun am Mittag wieder zusammenkommen. Präsident Trump sagte, er hoffe, dass der Shutdown nicht so lange dauern werde.



Die Demokraten sperren sich gegen den im Gesetzentwurf enthaltenen Posten von mehr als fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Diese Mauer, die illegale Einwanderer abhalten soll, gehört zu Trumps zentralen Wahlversprechen.