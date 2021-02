Im US-Repräsentantenhaus muss eine als Anhängerin von Verschwörungsmythen bekannt gewordene Abgeordnete der Republikaner mehrere Posten räumen.

Nach zahlreichen umstrittenen Äußerungen stimmte eine Mehrheit in der von den Demokraten dominierten Kammer dafür, Marjorie Taylor Greene aus den Ausschüssen für Haushalt sowie Bildung und Arbeit auszuschließen. Für den Schritt stimmten auch 11 Abgeordnete der Republikaner. Deren Minderheitsführer McCarthy hatte sich zuvor gegen das Vorhaben ausgesprochen. Die neugewählte Abgeordnete aus Georgia gilt unter anderem als Anhängerin der QAnon-Bewegung.



Kurz vor dem Votum hatte Greene in einer Rede Bedauern über einzelne Äußerungen aus der Vergangenheit geäußert. Sie habe an Dinge geglaubt, die nicht wahr und nicht Ausdruck ihrer Werte seien, und sich deshalb von ihnen losgesagt. Der Demokrat McGovern warf Greene vor, sie habe lediglich einen Teil früherer Äußerungen bedauert, sich aber nicht von anderen gefährlichen und schockierenden Äußerungen distanziert.

