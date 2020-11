Bei den Wahlen zum Senat, wo bislang die Republikaner die Mehrheit haben, ist noch unklar, ob die Demokraten einen Wechsel erzielen können.

Hier stehen die Ergebnisse für noch sechs zu vergebende Sitze aus. Umfragen sehen vielerorts ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Alabama verloren die Demokraten den Sitz an die Republikaner. Über einen Sitz im Bundeststaat Georgia wird erst im Januar in einer Stichwahl entschieden. Im Senat wird ein Drittel der Posten neu besetzt. Die Kongresskammer bestätigt unter anderem die Kandidaten für Regierungsposten oder das Oberste Gericht.



Bei den Wahlen zum US-Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit behaupten. Wie Fernsehsender übereinstimmend berichten, dürfte die Partei sogar vier bis fünf Sitze dazugewonnen haben.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.