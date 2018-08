In den USA verlangen mehrere Abgeordnete der Republikaner und Demokraten im US-Kongress neue Sanktionen gegen Russland. Sie reagieren damit auf die Vorwürfe gegen die russische Regierung, sich in die Kongresswahlen in den USA einzumischen.

Eine Gruppe um den republikanischen Senator Graham hat einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem russische Politiker und Oligarchen mit neuen Sanktionen belegt werden könnten. Das bestehende Sanktionssystem habe Russland nicht davon abgehalten, sich in die bevorstehenden Kongresswahlen einzumischen, hieß es zu Begründung.



Geheimdienstkoordinator Coats sagte in Washington, man sehe weiterhin eine umfangreiche Kampagne Russlands, die Vereinigten Staaten zu schwächen und zu spalten. Es werde versucht, Informationen von Kandidaten und Regierungsbeamten zu hacken. Der Chef der Bundespolizei FBI, Wray, betonte, es handele sich um eine Bedrohung, die man sehr ernst nehmen müsse. US-Heimatschutzministerin Nielsen erklärte, die amerikanische Demokratie selbst befinde sich im Fadenkreuz.



Die US-Geheimdienste beschuldigen Russland bereits, sich mit Hackerangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt zu haben, um der Kandidatin der Demokraten, Clinton, zu schaden.

Etliche Abgeordnete werfen US-Präsident Trump vor, einen zu freundlichen Kurs gegenüber Russland zu verfolgen. Trumps Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin stieß auch bei Republikanern auf Kritik.