Die Abstimmung gilt auch als Votum über die Politik von Präsident Donald Trump: In den USA finden heute die sogenannten "Midterms" statt, also die Kongresswahlen in der Mitte der Amtszeit des Präsidenten. Die ersten Wahllokale öffnen an der Ostküste um 12 Uhr unserer Zeit, die letzten schließen morgen früh auf Hawaii.

Zu dieser Zeit ist dann auch mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen zu rechnen. Bei den Wahlen werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben. Bislang hat die Republikanische Partei von Präsident Trump in beiden Kongress-Kammern die Mehrheit. Laut Umfragen könnten die oppositionellen Demokraten jedoch zumindest das Repräsentantenhaus zurückgewinnen. Die Wahlen gelten auch als Abstimmung über die Politik Trumps, der die Gesellschaft mit seiner Rhetorik polarisiert. Der Präsident kündigte eine Kabinettsumbildung nach den Wahlen an. Details nannte er nicht.