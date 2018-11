Im Vorfeld der Kongresswahlen in den USA haben deutsche Unternehmen nach Berechnungen der Zeitung "Die Welt" rund 2,6 Millionen Dollar gespendet.

Die höchsten Zuwendungen kommen demzufolge von BASF und der Deutschen Telekom, die beide mehr als 600.000 Dollar spendeten. Insgesamt hätten 17 Tochterfirmen deutscher Konzerne finanzielle Unterstützung im Wahlkampf für den US-Kongress geleistet. Rund 60 Prozent der Zahlungen seien an die Republikaner geflossen.



Normalerweise dürfen Kandidaten in den USA nur von einzelnen Bürgern und nicht von Firmen unterstützt werden. Dies wird aber mithilfe sogenannter Political Action Committees umgangen. PACs bündeln Spenden aus der Belegschaft und reichen sie an wahlkämpfende Politiker weiter. Dies geschah nach Angaben der "Welt" auch im Falle der deutschen Unternehmen.