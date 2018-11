US-Präsident Trump hat seine Betrugsvorwürfe gegen die Demokraten bei den Kongress- und Gouverneurswahlen verschärft.

Er sagte der rechtsgerichteten Webseite "The Daily Caller", im Bundesstaat Florida hätten Wähler nach ihrer Stimmabgabe die Kleidung gewechselt und seien zur Abgabe einer zweiten Stimme noch einmal in die Wahllokale gegangen. Deshalb hätten seine Republikaner dort nicht gewonnen. Belege für seine Angaben lieferte Trump nicht.



In Florida werden die Stimmen derzeit gemäß dem Gesetz noch einmal ausgezählt, weil die Ergebnisse der beiden jeweils führenden Kandidaten von Republikanern und Demokraten sehr dicht beieinander lagen. Der Gouverneur des Bundesstaats, Scott, verklagte die Wahlleitung des Bezirks Broward County. Diese hatte eingeräumt, dass ungültige Stimmen fälschlicherweise gewertet worden seien.