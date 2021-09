Die amerikanische Luftwaffe hat von Ramstein aus bislang mehr als 23.000 Evakuierte aus Afghanistan in die USA oder an andere sichere Orte gebracht.

Nach Angaben des Luftwaffenstützpunktes warten in Ramstein derzeit noch etwa 11.200 Menschen auf ihre Weiterreise. Zudem würden innerhalb der nächsten 24 Stunden rund 260 weitere Evakuierte auf dem Flugplatz in der Pfalz erwartet.



Die USA nutzen Ramstein als eines von mehreren Drehkreuzen für ihre Evakuierungsmission. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums kamen dort bis gestern Vormittag insgesamt rund 34.100 Menschen aus Afghanistan an. 90 von ihnen haben einen Asylantrag in Deutschland gestellt.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.