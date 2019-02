Der US-Maler Robert Ryman ist tot.

Er starb im Alter von 88 Jahren in New York. Ryman war mit seinen meist weißen und quadratischen Gemälden ein wichtiger Vertreter des Minimalismus. Der in Nashville im Bundesstaat Tennessee geborene Maler war eigentlich Jazz-Musiker und fand Mitte der 1950-er Jahre im Museum of Modern Art in New York zur Kunst, wo er damals arbeitete.