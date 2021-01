Der gewählte US-Präsident Biden will den Richter Merrick Garland zu seinem Justizminister machen.

Das berichteten übereinstimmend mehrere amerikanische Medien, darunter die "New York Times" und die "Washington Post". Der frühere US-Präsident Obama hatte Garland 2016 als Richter für den Obersten Gerichtshof nominiert, die Republikaner im Senat blockierten die Personalie jedoch. Garland ist 68 Jahre alt und derzeit Richter an einem Bundesgericht in der Hauptstadt Washington.

