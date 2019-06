In den USA soll nach Medienberichten morgen die angekündigte Großrazzia gegen Migrantenfamilien beginnen.

Präsident Trump habe die Einwandererbehörde angewiesen, nächtliche Hausdurchsuchungen in zehn Städten durchzuführen, berichten die "Washington Post" und die Fernsehsender NBC und CNN. Insgesamt sollen an diesem Wochenende rund 2.000 ausreisepflichtige Migrantenfamilien festgenommen werden. Trump hatte am Montag die Ausweisung von Millionen illegaler Einwanderer angekündigt und erklärt, die Einwanderungsbehörde werde in der kommenden Woche mit der Aktion beginnen.