US-Präsident Trump hat nach übereinstimmenden Medienberichten erst kürzlich einen Angriff auf eine iranische Atomanlage erwogen.

Trump habe sich nach Optionen für ein solches militärisches Vorgehen erkundigt, berichten die "New York Times" und das "Wall Street Journal" jeweils unter Berufung auf mehrere aktuelle und frühere Regierungsbeamte. Eine Reihe hochrangiger Berater - darunter der geschäftsführende Verteidigungsminister Miller und Generalstabschef Milley - hätten dem Präsidenten bei einem Treffen am vergangenen Donnerstag davon abgeraten, heißt es. Trump sei gewarnt worden, dass ein militärisches Vorgehen in den verbleibenden Wochen seiner Präsidentschaft leicht zu einem umfassenderen Konflikt eskalieren könnte.



Die Regierung im Iran reagierte gelassen auf die Berichte. Ihr Sprecher Rabiei sagte in Teheran, Trump würde kaum vor dem bevorstehenden Ende seiner Amtszeit neue militärische Spannungen in der Region riskieren. Zugleich warnte er, die iranische Reaktion auf eine solche Attacke hätte für die USA verheerende Folgen.



Am Tag vor dem berichteten Treffen im Weißen Haus hatte die Internationale Atomenergiebehörde bekannt gegeben, dass der Iran ein Vielfaches der im internationalen Atomabkommen erlaubten Menge an Uran angereichert habe.



Die USA waren 2018 einseitig aus dem Nuklearabkommen ausgestiegen, das den Iran am Bau einer Atombombe hindern soll. Außerdem verhängte die US-Regierung harte Sanktionen, um den Iran zu zwingen, ein neues Abkommen mit weiter reichenden Auflagen zu verhandeln. Als Reaktion erklärte die Führung in Teheran, sich nicht mehr an die Auflagen des Vertrags gebunden zu fühlen. Der gewählte US-Präsident Biden will nach eigenen Angaben wieder zu dem Abkommen zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.