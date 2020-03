Das Wahlkampfteam von US-Präsident Trump verklagt jetzt auch den Fernsehsender CNN.

Zur Begründung hieß es in der vor einem Gericht in Atlanta eingereichten Klageschrift, der Sender habe wissentlich falsche und verleumderische Aussagen mit Blick auf die Russland-Affäre veröffentlicht. Zuvor war Trumps Team bereits juristisch gegen die "New York Times" und die "Washington Post" vorgegangen. Das Team wirft den Medien vor, zu behaupten, es habe im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 eine Geheimabsprache zwischen ihm und Russland gegeben. Dafür habe FBI-Sonderermittler Mueller aber keine Beweise gefunden. Die Redaktionen weisen den Vorwurf der Verleumdung und der Falschinformation zurück.