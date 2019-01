In den USA könnte Bewegung in den seit über vier Wochen andauernden Haushaltsstreit kommen. Wie der Sender CNN berichtet, will Präsident Donald Trump den Demokraten heute Abend ein neues Angebot unterbreiten. Am Bau der Mauer will er aber offenbar festhalten.

Auch die "Washington Post" und die Nachrichtenseite "Axios" berichten übereinstimmend von einem Kompromissvorschlag. Danach bleibt Trump zwar bei seiner Forderung von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer. Dafür will er den Demokraten jedoch beim Abschiebeschutz für junge Migranten entgegenkommen, den sogenannten "Dreamers", die als Kinder illegal mit ihren Eltern in die USA gekommen waren.



Die "New York Times" wiederum berichtet, die Demokraten seien bereit, eine Milliarde Dollar zusätzlich für die Grenzsicherung bereitzustellen. Das Geld soll allerdings nicht für den Bau einer Mauer, sondern für die Infrastruktur an den Grenzübergängen und zur Finanzierung neuer Richter-Stellen verwendet werden.



Trump weigert sich bislang, das Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, wenn darin keine Gelder für den Bau der Grenzmauer enthalten sind. Teile der Regierung stehen daher seit kurz vor Weihnachten still. Betroffen sind 800.000 Bundesangestellte. Zuletzt war der Streit zur persönlichen Auseinandersetzung zwischen Trump und der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, ausgeartet. Pelosi legte Trump nahe, seine Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress zu verschieben. Daraufhin strich der Präsident eine Auslandsreise Pelosis und anderer Demokraten, indem er die Nutzung einer Militärmaschine nach Afghanistan verweigerte.