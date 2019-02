Der frühere Trump-Anwalt Cohen will den US-Präsidenten im Kongress offenbar als Rassisten und Betrüger bezeichnen und dafür Beweise vorlegen.

Cohen sagt heute vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aus. Mehrere Medien, so die New York Times, zitieren aus seiner Erklärung für die Sitzung. So soll Trump laut Cohen davon gewusst haben, dass Wikileaks im Wahlkampf 2016 gehackte Mails der Demokraten veröffentlichte. Trump kritisierte Cohen bereits auf Twitter und schrieb, der Ex-Anwalt lüge, um seine Zeit im Gefängnis zu verkürzen.



Cohen war im Dezember zu drei Jahren Haft verurteilt worden - wegen Meineids in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress sowie wegen Steuer- und Finanzdelikten.