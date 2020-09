In den USA hat die Polizei einen linken Aktivisten bei der Festnahme erschossen.

Der Mann soll bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in Portland am Wochenende einen rechtsradikalen Demonstranten getötet haben. Wie mehrere Medien berichten, wollte ein Sondereinsatzkommando den Antifa-Anhänger in der Nähe von Seattle im Bundestaat Washington festnehmen. Der 48-jährige wurde bei dem Versuch zu fliehen erschossen.



Das Nachrichtenportal "Vice News" hatte zuvor ein Interview mit dem Mann veröffentlicht, in dem dieser sagte, bei der Tat in Portland habe es sich um Notwehr gehandelt.



In der Stadt im Bundesstaat Oregon gibt es seit Wochen Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen.