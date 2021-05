In der US-Medienbranche haben sich mehrere große Unternehmen zusammengeschlossen, um besser mit den Streaming-Diensten von Netflix und Disney konkurrieren zu können.

Das Hollywood-Studio Warner Bros. sowie TV-Sender wie HBO und CNN kommen unter einem Dach mit Kanälen wie Eurosport zusammen, wie in New York mitgeteilt wurde. Der Telekommunikationskonzern AT&T spaltet dafür seine Sparte WarnerMedia ab und legt sie mit dem TV-Konzern Discovery zusammen. AT&T soll davon unter anderem mit 43 Milliarden Dollar in bar sowie Aktien profitieren. Die Anteilseigner von AT&T sollen zudem eine Mehrheit von 71 Prozent an der neuen Firma erhalten. Ihr Name ist noch nicht bekannt.



Das Fernseh- und Filmgeschäft befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel mit dem Vormarsch von Streaming-Diensten. Dieser wird angesichts der Corona-Pandemie noch einmal beschleunigt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.