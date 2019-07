Die interne Aufsichtsbehörde des US-Heimatschutzministeriums hat menschenunwürdige Zustände in Auffanglagern für illegale Migranten an der Grenze zu Mexiko beanstandet.

Die Lager seien gefährlich überfüllt, warnte das Büro des Generalinspekteurs nach einer Inspektion fünf solcher Einrichtungen. So gebe es in einigen Zellen lediglich Platz zum Stehen. Außerdem herrschten alarmierende hygienische Zustände. Die meisten alleinreisenden erwachsenen Migranten und einige Kinder hätten wochenlang nicht duschen können. Die einseitige Ernährung habe zudem zu Verdauungsproblemen geführt, die medizinisch behandelt werden mussten.



Bereits in der vergangenen Woche hatten Anwälte mehrere Auffanglager für illegale Migranten besucht und auf die schlechte Versorgungslage hingewiesen. Rund 250 Kinder wurden daraufhin in andere Einrichtungen gebracht.