Nahostkrieg

Der provisorische Pier des US-Militärs wird erneut abgebaut. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das amerikanische Verteidigungsministerium teilte mit, der schwimmende Pier werde nach Aschdod an die israelische Küste geschleppt. Man könne noch nicht sagen, wann die Anlage wieder in Betrieb gehen könne. Allerdings sei der Lagerbereich am Strand von Gaza noch nahezu voll mit Hilfsgütern. Man führe Gespräche mit dem Welternährungsprogramm über das weitere Vorgehen.

Das WFP hatte die Verteilung der Güter nach einem größeren israelischen Militäreinsatz in der Nähe des Piers, bei dem auch mehrere Geiseln der Hamas befreit wurden, zuletzt gestoppt.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.