Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Austin und seinem Amtskollegen von den Philippinen, Galves Jr., erhalten die Vereinigten Staaten weiteren Zugang zu philippinischen Militärbasen (Joeal Calupitan/AP/dpa)

Eine entsprechende Vereinbarung wurde bei einem Besuch von US-Verteidigungsminister Austin in dem Inselstaat getroffen. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Manila und Washington mit, das so genannte vertiefte Verteidigungsabkommen aus dem Jahr 2014 werde um vier neue Stützpunkte erweitert. Bis jetzt hatten US-Streitkräfte Zugang zu fünf philippinischen Militärbasen, auf denen Truppen rotierend stationiert werden konnten.

China sieht in der Ausweitung der amerikanischen Präsenz nach eigener Darstellung eine Gefahr für den regionalen Frieden und die Stabilität.

